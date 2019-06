La prossima settimana dovrebbe essere quella dell’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Secondo Sportmediaset, serve attendere ancora qualche giorno per l’annuncio ufficiale.

Il club rossonero dovrebbe corrispondere un piccolo indennizzo alla Sampdoria, che a breve risolverà il contratto (scadenza 2020) con il mister nato a Bellinzona. Salvo sorprese clamorose, Giampaolo sarà il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera. Non sembra esserci spazio per colpi di scena, la linea sembra essere tracciata. Nelle scorse settimane anche altri allenatori sono stati accostati al Milan, però è rimasto un unico prescelto ormai.

Paolo Maldini, nuovo direttore dell’area tecnica, ha deciso di puntare su Giampaolo. Una figura che in questi anni ha fatto bene in Serie A con Empoli e Sampdoria. Gli manca esperienza internazionale, ma è uno che sa lavorare bene con i giovani e far giocare un calcio gradevole alle proprie squadre. Ha valorizzato diversi calciatori in questi anni e ciò spinge il Milan a dargli fiducia. Il tecnico 51enne ha grande voglia di mettersi alla prova in una grande piazza. Il Diavolo rappresenta l’occasione della vita. Tra coloro che lo sponsorizzano c’è Arrigo Sacchi, che lo apprezza da molti anni ed è favorevole al suo approdo a Milanello.

Redazione MilanLive.it

