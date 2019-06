MILAN NEWS – Molti fattori sembrano legare il Milan di ieri e di oggi con la Fiorentina che sta nascendo in questi giorni, protagonista di un repentino cambio di proprietà.

La società viola sarà guidata da Rocco Commisso, manager italo-americano con origini calabresi che è considerato uno dei maggiori imprenditori statunitensi per quanto riguarda il settore degli audiovisvi. Commisso lo scorso anno era stato vicino ad acquisire anche le quote di maggioranza del Milan, cercando di trattare con la proprietà cinese in difficoltà, anche se poi il tutto è finito nelle mani comunque ricche e volenterose di Elliott Management.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ora la sua Fiorentina nascerà sotto i migliori auspici imprenditoriali e progettuali e, in qualche modo, potrà avere anche una certa anima milanista: nelle ultime ore infatti si fanno sempre più strada le voci che vedono Gennaro Gattuso come prossimo allenatore viola. L’ex Milan sarebbe il nome preferito (assieme a quello di Luciano Spalletti) per guidare la squadra dopo l’ultima sventurata stagione.

Inoltre il sogno di Commisso è quello di portare nell’organigramma due ex campioni amatissimi a Firenze: Gabriel Batistuta ma anche Manuel Rui Costa, quest’ultimo vecchio numero 10 del Milan accostato tra l’altro ai rossoneri come possibile prossimo direttore sportivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it