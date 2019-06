CALCIOMERCATO MILAN – Si può dichiarare ormai un ex calciatore del Milan, nonostante sia stato tra i più apprezzati a livello tecnico e tattico nell’ultima stagione.

L’avventura di Timoué Bakayoko in rossonero si è esaurita dopo una sola stagione, visto che il suo prestito è scaduto ed il Chelsea lo ha riportato volentieri a casa. Fino a qualche mese fa si diceva che il Milan avrebbe fatto di tutto per riscattarlo, pagando i 35 milioni prestabiliti, ma sia i comportamenti non così esemplari del mediano sia la mancata qualificazione in Champions League hanno spazzato via questa idea.

Calciomercato Milan, Bakayoko ha scelto di restare al Chelsea

La parola fine sulla possibilità di rivedere Bakayoko in maglia rossonera anche nella prossima stagione l’ha posta il suo fratello-agente Abdoulaye, intervistato dal quotidiano francese L’Equipe. Il procuratore del forte centrocampista classe ’94 ha fatto capire come la scelta di restare a Londra per provare a conquistarsi un posto da titolare è la priorità per l’ex milanista, anche se non mancano altre proposte per il futuro.

Queste le confessioni di Abdoulaye Bakayoko sul fratello: “Ci sono diversi club interessati a Timoué, alcuni di questi molto importanti. Ma diamo la priorità al Chelsea, perché è un club che conosce già e che giocherà la prossima Champions League. Mio fratello ha deciso di restare”. Dunque la scelta del centrocampista francese è quella di tentare con la nuova avventura inglese, anche se il mercato è lungo e tortuoso e molto dipenderà anche dal prossimo allenatore dei ‘Blues’, che dovrebbero cambiare guida tecnica nel caso di esonero per Maurizio Sarri.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

