MILAN NEWS – Il nuovo Milan di Elliott Management Corporation sta per prendere forma a 360°. Con Marco Giampaolo erede di Gennaro Gattuso per la prima squadra e Maurizio Ganz alla guida del Diavolo femminile, sono attese adesso novità anche per la Primavera rossonera dopo la scioccante retrocessione di quest’anno.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, nel corso delle prossime settimane verranno sciolti anche i nodi relativi al rimpasto all’interno del settore giovanile. Sotto la lente di ingrandimento ci è finito inevitabilmente Mario Berretta, il quale, considerando il risultato finale e il mancato lancio di giovani in prima squadra, un’abitudine con la vecchia gestione, è destinato all’addio per far spazio ad Angelo Carbone, che oggi ricopre il ruolo di responsabile dell’attività di base, e richiesto per la promozione direttamente da Paolo Maldini. Da questa scelta dipenderanno poi anche le nomine degli allenatori nelle varie categorie, ma Federico Giunti – rivela il quotidiano – a oggi dovrebbe restare alla guida dei rossoneri, anche se Marco Amelia è ancora un serio candidato. In ogni caso l’obiettivo di Elliott è chiarissimo: riportare la squadra in Primavera 1. Subito. Senza scuse.

Redazione MilanLive.it

