MILAN NEWS – La costruzione della nuova rosa del Milan rischia di tardare per colpa di tecnicismi e dettagli che non stanno permettendo ai rossoneri di partire con la rivoluzione guidata da Ivan Gazidis.

Tra un mese esatto la squadra si radunerà a Milanello per cominciare la preparazione estiva ma sia il management che lo staff tecnico sono ancora in alto mare. Come scrive oggi Tuttosport due delle figure più importanti e centrali del nuovo Milan non sono infatti ancora libere di firmare per i rossoneri e dare il via alla loro nuova avventura nel club di via Aldo Rossi.

Ad esempio Zvonimir Boban, scelto da Paolo Maldini in persona come nuovo direttore generale, fatica ancora a sciogliere il contratto in essere con la FIFA. Il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino, battute a parte, vorrebbe trattenerlo nel suo staff, magari promettendogli la presidenza nel 2023, ma Boban pare aver deciso di abbracciare la proposta del Milan. Ci vorranno tempi tecnici prolungati e ciò indispettisce i rossoneri, che speravano di partire immediatamente con il croato al fianco dell’ex capitano in un progetto tecnico-sportivo esaltante.

Anche per Marco Giampaolo, ormai sicuro futuro allenatore del Milan, c’è da aspettare: il mister abruzzese ha già detto sì alla proposta rossonera e la Sampdoria appare volenterosa di accontentarlo, ma la parola fine dovrà metterla Massimo Ferrero, vulcanico presidente doriano che non è escluso chieda un indennizzo per lasciar partire Giampaolo ad un anno dalla scadenza di contratto. Il tutto a discapito di un Milan che deve programmare ancora tante, troppe faccende.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

