News Milan: Maldini e Gazidis continuano a trattare, c’è qualche divergenza economica. Ma siamo ai dettagli.

Non c’è nessun dubbio che Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico del Milan. L’ex capitano è già al lavoro per la composizione della nuova dirigenza. Ma intanto non è ancora arrivato il comunicato ufficiale sul suo conto.

Secondo quanto riportato l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la trattativa fra lui e Ivan Gazidis va avanti. C’è ancora qualche piccola divergenza, che pare essere di natura economica. Ma sono semplici dettagli da limare. Quella di Maldini è la prima casella che va a riempirsi e questo succederà forse lunedì. L’annuncio può arrivare da un momento all’altro. Poi bisognerà passare alle altre cariche: il direttore sportivo e il direttore generale. I nomi si sanno già: Igli Tare (che potrebbe decidere entro oggi) e Zvonimir Boban.

Entrambi sono stati scelti proprio da Maldini. Che, come già detto, anche se non è ancora ufficialmente il direttore tecnico del Milan, è già operativo per la composizione dello staff che lo andrà ad affiancare. L’altra casella mancante è l’allenatore, che sarà Marco Giampaolo. Anche qui i dubbi sono praticamente nulli. Fatto sta che, ad un mese di distanza dall’inizio del ritiro, il club rossonero non ha ancora risolto alcune questioni. Bisogna accelerare i tempi.

Redazione MilanLive.it

