MILAN NEWS – Rio de Janeiro, Milano e Parigi. Sembra che la vita professionale di Leonardo de Araujo sia destinata a svilupparsi soltanto in queste tre importanti città.

Il dirigente brasiliano infatti è pronto a firmare ancora una volta con il Paris Saint-Germain, club nel quale ha militato negli anni ’90 da calciatore e con cui ha già lavorato da dirigente fra il 2011 ed il 2013, gestendo l’area calciomercato e portando nelle fila del club parigino calciatori di alto rango come Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic.

Leonardo dunque lascia il Milan, notizia divenuta ufficiale già una decina di giorni fa, per approdare nell’altro grande club europeo con cui ha un legame molto forte. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi Leo avrà un ruolo decisamente centrale nel PSG della prossima stagione: pare che il patron Nasser Al-Khelaifi abbia fatto di tutto per convincerlo a ritornare in Francia, affidandogli pieni poteri su tutto il fronte tecnico-sportivo.

Il dirigente carioca avrà pieno potere decisionale sul calciomercato del PSG, sia in entrata che in uscita, provando a portare le sue idee per migliorare la rosa. Gestirà anche eventuali cambiamenti nel management e pure lo sviluppo del settore giovanile parigino. Inoltre in molti si aspettano che possa essere l’uomo giusto per motivare il connazionale Neymar, che viene da una stagione sfortunatissima e che finora non ha ripagato il fantasmagorico investimento fatto dal PSG per ingaggiarlo due estati fa.

Keivan Karimi – redazione Milanlive.it

