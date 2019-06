MILAN NEWS – Il piano per il nuovo management del Milan disegnato da Paolo Maldini appariva piuttosto chiaro.

L’ex capitano come direttore dell’area tecnica, il suo vecchio amico Zvonimir Boban nel ruolo di direttore generale e al proprio fianco un direttore sportivo con idee ed intuizioni come Igli Tare, albanese della Lazio considerato tra i più bravi ed esperti in questo ambito.

Un progetto che però difficilmente si concretizzerà, proprio perché il tanto apprezzato Tare sembra ormai vicinissimo alla firma di rinnovo con la Lazio. I rumors che lo vedevano prossimo all’approdo al Milan hanno messo sull’attenti il patron Claudio Lotito, che nelle ultime ore ha deciso di blindare il proprio D.S. con una proposta contrattuale allettante: prolungamento almeno fino al 2023 e aumento dello stipendio. Una mossa che serve a spegnere le voci ed a frenare le velleità rossonere sul dirigente albanese.

Riapre così la corsa al nuovo D.S. del Milan: come scrive la Gazzetta dello Sport Maldini deve riproporre i casting, ma i nomi non mancano. Si continua a parlare di Giovanni Sartori, navigato dirigente dell’Atalanta, o di Carlo Osti della Sampdoria. Rispunta anche la pista che porta a Frederic Massara, ormai ex direttore sportivo della Roma che dopo tanta gavetta alle spalle di Sabatini sembra pronto per guidare un progetto tecnico con maggiore autonomia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

