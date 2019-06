CALCIOMERCATO MILAN – Tra i talenti azzurri che parteciperanno alla fase finale dell’Europeo Under-21 c’è anche un difensore di cui si parla da tempo molto bene.

Si tratta di Kevin Bonifazi, centrale difensivo reatino classe 1996. Il suo cartellino è di proprietà del Torino, ma nell’ultima stagione si è ben comportato nelle fila della Spal, visto che dalle parti di Ferrara ha accumulato 27 presenze e due reti pesantissime contro Roma e Juventus.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, i rossoneri si inseriscono nella corsa a Bonifazi

Il talento granata nelle ultime ore sembrava intenzionato e convinto di restare alla Spal anche in proiezione futura: i ferraresi stanno per esercitare la clausola per il riscatto a titolo definitivo da 10 milioni di euro. Cifra importante per una squadra come quella di mister Semplici ma fino a qualche ora fa sembrava tutto pronto per la definizione dell’affare.

Ma secondo l’articolo odierno de La Stampa, il riscatto di Bonifazi si sarebbe bloccato per l’inserimento del Milan. Il club di via Aldo Rossi avrebbe chiesto informazioni concrete sul 23enne stopper che dopo l’avventura agli Europei U-21 potrebbe decidere di fare il salto di qualità della propria carriera ed accettare le lusinghe milaniste.

Vista la partenza sicura di Cristian Zapata e l’infortunio lungo e doloroso di Mattia Caldara, il Milan cerca un centrale giovane e affidabile e il profilo di Bonifazi appare perfetto. Servirà un’offera vicina ai 13-15 milioni di euro per convincere il Torino, ormai pronto a separarsi dal suo giovane talento. La Spal resta in pole, visto il diritto di riscatto consolidato, ma la tentazione rossonera potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it