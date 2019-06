News Milan, Bigon non sarà il direttore sportivo rossonero: rimane al Bologna.

Il Milan deve ancora annunciare il prossimo direttore sportivo. Una decisione definitiva non è stata presa, ci sono trattative in corso e servirà attendere qualche giorno ancora. Intanto alcuni nomi escono dalla lista dei papabili ds rossoneri.

Dopo Igli Tare, che resterà alla Lazio, anche Riccardo Bigon non è destinato ad approdare a Milano. Intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti presso la sede della Lega Calcio, il dirigente ha annunciato la sua permanenza a Bologna: «Non c’è assolutamente nessun contatto con il Milan, rimango certamente al Bologna». Allontanate tutte le voci che lo davano come possibile direttore sportivo milanista.

A dire il vero, il nome di Bigon non era uno dei più caldi. Era ritenuto solamente un’alternativa eventuale alle prime scelte. In ogni caso, ci ha pensato il diretto interessato a smentire ogni indiscrezione sul suo conto. Salvo sorprese, il suo futuro sarà ancora in Emilia. A Bologna arriverà anche Walter Sabatini, con il quale dovrà lavorare in sintonia alle mosse di calciomercato necessarie per evitare che la squadra rossoblu viva un’altra stagione difficile. Sinisa Mihajlovic ha fatto un miracolo portandola alla salvezza e c’è voglia di vivere un’annata più tranquilla. Il tecnico serbo è stato confermato e il presidente Saputo intende investire.

Redazione MilanLive.it

