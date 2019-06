MILAN NEWS – Settimana di annunci in Serie A. In attesa del Milan per quanto riguarda Ds e allenatore, la Roma, altra società reduce dalla mancata qualificazione in Champions League, ha invece ufficializzato Paulo Fonseca come erede di Claudio Ranieri.

L’ambiente giallorosso ripartirà quindi dall’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, accostato anche al Diavolo nel caso in cui Elliott alla fine avesse optato per la pista estera.

Roma, ecco Fonseca: il comunicato

Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico del Club a partire dalla stagione 2019-20.

L’allenatore 46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi”.

“Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”.

