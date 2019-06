Calciomercato Milan, il Sassuolo fissa il prezzo di Sensi. Conferme su Lovren.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport conferma che il Milan rimane sulle tracce di Stefano Sensi. Nonostante la chiusura per Rade Krunic, i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare ulteriormente il centrocampo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Ieri c’è stato l’incontro con Beppe Riso, agente del giocatore che oggi ha avuto un colloquio con il Sassuolo. Il prezzo fissato dal club emiliano è di 25 milioni di euro, cifra che al massimo può scendere a 20 più bonus. Il patron Giorgio Squinzi non vorrebbe andare sotto i 20 milioni fissi per cedere l’ex Cesena. Il Milan potrebbe sedersi a trattare per provare a chiudere l’affare nei prossimi giorni.

A Sky Sport viene confermato anche l’interesse rossonero per Dejan Lovren, difensore centrale classe 1989 che milita nel Liverpool. Il croato è destinato a lasciare i Reds, ma il Milan non ha ancora avviato i contatti per portarlo a Milanello. Il Diavolo dovrà valutare se accelerare, dato che potrebbe trovare terreno fertile per trattare. Va detto che oggi in Inghilterra parlavano di una richiesta da circa 28 milioni, decisamente tanti. Vero che serve almeno un innesto al centro della difesa, ma bisognerà vedere che tipo di investimento deciderà di fare il club.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it