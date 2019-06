News Milan, International Champions Cup 2019 trasmessa in diretta TV su Sportitalia.

La International Champions Cup 2019 verrà trasmessa in diretta TV e streaming su Sportitalia. La notizia è stata comunicata in via ufficiale questa mattina. Un colpo importante per il noto canale televisivo italiano.

L’emittente guidata dal direttore Michele Criscitiello trasmetterà tutte le partite della prossima edizione dell’ormai celebre torneo amichevole internazionale. La competizione estiva viene organizzata da Relevent Sports. Anche quest’anno non mancherà la presenza di squadre della Serie A. Ci saranno Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Quest’ultima sostituisce la Roma, che sarà impegnata nei preliminari di Europa League.

La ICC 2019 inizierà il 19 luglio con Fiorentina-Chivas e si concluderà il 10 agosto con Atletico Madrid-Juventus. La maggior parte delle partite si disputa negli Stati Uniti, ma ci sono anche match che verranno giocati altrove: in Asia (Singapore e Cina) e in Europa. Il Milan nella International Champions Cup affronterà Bayern Monaco (24 luglio a Kansas City), Benfica (28 luglio a Foxborough) e Manchester United (3 agosto a Cardiff).

International Champions Cup 2019: il calendario completo

16 luglio

Bridgeview [USA]

Fiorentina-Guadalajara

18 luglio

Carson [USA]

Arsenal-Bayern München

20 luglio

Kallang [Singapore]

Manchester United-Inter

21 luglio

Santa Clara [USA]

Benfica-Guadalajara

Charlotte [USA]

Arsenal-Fiorentina

Houston [USA]

Bayern München-Real Madrid

Kallang [Singapore]

Juventus-Tottenham

24 luglio

Landover [USA]

Real Madrid-Arsenal

Kansas City [USA]

Bayern München-Milan

Arlington [USA]

Guadalajara-Atletico Madrid

Nanjing [CHI]

Juventus-Inter

25 luglio

Harrison [USA]

Fiorentina-Benfica

Shanghai [CHI]

Tottenham-Manchester United

27 luglio

East Rutherford [USA]

Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio

Foxborough [USA]

Milan-Benfica

3 agosto

Cardiff [WAL]

Manchester United-Milan

4 agosto

Londra [ENG]

Tottenham-Inter

10 agosto

Stoccolma [SWE]

Atletico Madrid-Juventus

***ESCLUSIVA SPORTITALIA*** Dal 17 luglio al 10 agosto, in chiaro e gratis, la @IntChampionsCup su @tvdellosport Juve, Milan, Inter, Fiorentina, Real, Arsenal, Bayern, Atl. Madrid, Tottenham, Chivas, Benfica e Man United!18 partite solo su SPORTITALIA,canale 60Dtt e in streaming pic.twitter.com/EB8YQQzTo5 — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 13 giugno 2019

⚠️ UFFICIALE Le stelle del calcio sbarcano in esclusiva su #Sportitalia! ⭐️

Dal 17 luglio al 10 agosto non perdere nemmeno una partita di @IntChampionsCup! ⚽️ ➡️ @juventusfc, @Inter, @acmilan, @acffiorentina ma non solo, tutto in diretta ed in esclusiva su Sportitalia! pic.twitter.com/FGsCtVAU3Z — Sportitalia (@tvdellosport) 13 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it