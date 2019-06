MILAN NEWS – Ore frenetiche e ormai decisive sul fronte Milan-Giampaolo, con il tecnico di origine abruzzese che a breve finalmente sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore rossonero.

Il successore designato di Gennaro Gattuso oggi è a Milano per risolvere le ultime questioni legate al suo contratto e alla nuova avventura professionale, un vero salto di qualità che Giampaolo attendeva da anni, da quando nel 2010-2011 era stato vicinissimo alla panchina della Juventus, con l’accordo saltato in extremis per via della volontà di alcuni dirigenti che gli preferirono Gigi Delneri.

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, domani sarà il giorno decisivo per le ufficialità: Giampaolo tornerà brevemente a Genova per liberarsi una volta per tutte dal contratto che lo lega alla Sampdoria. Il tecnico sarà a Bogliasco per sbrigare le ultime faccende e liberare l’armadietto, oltre a salutare coloro che hanno lavorato al suo fianco nelle ultime tre stagioni.

Dopo di ché Giampaolo sarà finalmente libero di firmare con il Milan ed ufficializzare l’accordo per due anni più opzione per il terzo. L’ex allenatore tra gli altri di Siena e Empoli potrà così cominciare a lavorare per la sua prossima squadra. Dunque già domani, secondo codeste indiscrezioni, si attendono annunci e firme ufficiali in casa Milan.

Domani Giampaolo a Genova per i saluti e per liberare gli uffici. Poi pronto per la firma con il Milan @tvdellosport @TuttoMercatoWeb #sportitaliamercato — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) 13 giugno 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

