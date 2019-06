News Milan, Giampaolo domani firma il contratto con il club rossonero.

Oggi Marco Giampaolo ha pranzato a Milano con Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Successivamente è rientrato a Genova, ma domani sarà nuovamente nel capoluogo lombardo per firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni.

Giampaolo si libererà dalla Sampdoria in mattinata per poi recarsi a Milano e diventare ufficialmente il nuovo allenatore rossonero. Il presidente Massimo Ferrero ha dovuto arrendersi alla volontà del tecnico nato a Bellinzona, desideroso di lasciare Genova per mettersi alla prova in una piazza più importante. Avrebbe voluto tenerlo, però in questi giorni ha lavorato intensamente per individuare un sostituto. Il preferito è Eusebio Di Francesco, l’alternativa è Stefano Pioli. Uno dei due siederà sulla panchina blucerchiata.

Come confermato da Sportitalia, domani sarà anche la giornata di Frederic Massara. Infatti, verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Milan.

Redazione MilanLive.it

