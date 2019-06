News Milan, si avvicinano le firme di Massara e Giampaolo: le ultime notizie.

Il Milan ha cominciato a muoversi sul calciomercato chiudendo l’operazione per Rade Krunic dell’Empoli. Ovviamente il club rossonero non si ferma e cercherà di prendere nuovi rinforzi per la squadra che sarà poi allenata da Marco Giampaolo.

L’allenatore nato a Bellinzona è ancora sotto contratto con la Sampdoria. La Gazzetta dello Sport spiega che entro il weekend il suo manager e il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti si incontreranno per la risoluzione contrattuale. A quel punto Giampaolo sarà libero di firmare per il Milan. L’ufficialità del suo approdo sulla panchina rossonera dovrebbe essere comunicata all’inizio della prossima settimana. Intanto il tecnico continua a trascorrere le proprie vacanze in attesa che la situazione si sblocchi definitivamente.

Oggi dovrebbe essere il giorno di Frederic Massara, che apporrà la propria firma sul contratto che lo farà diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex ds della Roma ieri era a Milano e ha avuto un incontro con Paolo Maldini. Nelle prossime 48 ore sarà annunciato il nuovo ruolo di Maldini e modificato definitivamente l’organigramma: da direttore sviluppo strategico dell’area sportiva a direttore tecnico. A breve avverrà anche l’ufficialità di Zvonimir Boban. C’è curiosità di vedere quale sarà il ruolo specifico assegnato all’attuale vice-segretario della FIFA.

