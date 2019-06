News Milan: niente procedura d’urgenza al TAS di Losanna. Europa League salva?

Ad inizio giugno era attesa la sentenza della Camera Giudicante dell’UEFA inerente le violazioni al Fair Play Finanziario del Milan nel triennio 2015-2018. Tuttavia, da Nyon hanno comunicato che attendono l’esito del ricorso rossonero al TAS di Losanna sul triennio 2014-2017.

Sul sito ufficiale del Tribunale Arbitrale dello Sport non risulta fissata alcuna udienza riguardante il Diavolo. Il calendario è aggiornato al prossimo 14 agosto e non c’è una data prestabilita. L’unico modo per accelerare la pratica sarebbe quello di richiedere una procedura d’urgenza, ma il Milan non ha avanzato tale richiesta. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Se lo scenario non dovesse cambiare, il verdetto verrà rimandato e dunque la partecipazione alla prossima Europa League non dovrebbe essere a rischio.

News Milan, quando il verdetto del TAS?

Si era parlato di una probabile esclusione dei rossoneri dalle coppe, se fosse arrivata la sentenza dell’UEFA sul triennio 2015-2018. Ma la Camera Giudicante ha preferito attendere prima l’esito del ricorso al TAS di Losanna sul triennio precedente. A dicembre erano state comminate delle sanzioni e il club aveva annunciato l’intenzione di ricorrere. Il verdetto, però, dovrebbe arrivare quando ormai la stagione sportiva sarà iniziata.

Il Milan continua a dialogare con la massima istituzione del calcio europeo. L’amministratore delegato Ivan Gazidis da tempo è in contatto con la UEFA e a breve sarà supportato da Zvonimir Boban, attuale vice-segretario della FIFA e prossimo a diventare nuovo dirigente rossonero. L’obiettivo non cambia: allungare di un anno la scadenza per il raggiungimento del break even (-30 milioni di rosso al massimo) previsto dal Fair play Finanziaria, dal 2021 al 2022.

