Calciomercato Milan, piace Kramaric: l’Hoffenheim stabilisce il prezzo.

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato dovrà rinforzarsi in ogni reparto. L’organico attuale è incompleto e con il cambio di modulo di Marco Giampaolo servirà ingaggiare giocatori funzionali.

Per il 4-3-1-2 ci sono già due prime punte come Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, ma servirebbero anche due seconde punte per completare il reparto. Un nome accostato al club rossonero negli ultimi giorni è quello di Andrej Kramaric. Il 27enne croato milita nell’Hoffenheim in Bundesliga e nell’ultima stagione ha fatto molto bene: 22 gol e 5 assist in 37 presenze. Il suo connazionale Zvonimir Boban lo apprezza molto.

Calciomercato Milan, Kramaric: ecco il prezzo dell’Hoffenheim

Kramaric è un attaccante in grado di agire sia da prima che da seconda punta. Può giocare come riferimento principale del reparto oppure da spalla. La sua duttilità è apprezzata dagli allenatori. L’Hoffenheim ha speso 11 milioni di euro nell’estate 2016 per acquistarlo dal Leicester City, dove il croato non era riuscito ad emergere. Secondo il quotidiano Tuttosport, il prezzo attuale è di 30 milioni.

Il Milan dovrà decidere se tentare concretamente di assicurarsi Kramaric oppure puntare su un altro attaccante. Tra le alternative prese in considerazione c’è Christian Kouame, ivoriano che nell’ultima stagione si è messo in luce nel Genoa. Proprio in maglia rossoblu ha giocato assieme a Piatek tra agosto e gennaio, poi il polacco si è trasferito a Milanello. Il 21enne ex Cittadella viene valutato almeno 15 milioni dal patron Enrico Preziosi. Kouame è una seconda punta rapida, abile nell’uno contro uno. Deve migliorare a livello di apporto realizzativo: solo 4 gol segnati nell’ultima annata. Comunque ha anche regalato 6 assist ai compagni. Il suo nome è stato accostato pure a Roma, Napoli e Torino.

