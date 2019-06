CALCIOMERCATO MILAN – Il nuovo Milan si sta formando a partire dalle figure dirigenziali, visti anche gli annunci ufficiali riguardanti i ruoli di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Ma intanto si pianificano le strategie sul mercato estivo 2019, con la società che ha avviato i dialoghi interni per capire su quali elementi ed obiettivi puntare per rinforzare la squadra. Ogni reparto va rinforzato e dunque bisogna scegliere giocatori funzionali al nuovo progetto tecnico-tattico.

Calciomercato Milan, incontro top-secret per gli obiettivi estivi

Secondo ciò che ha confermato oggi la redazione di Sportmediaset lo stato generale del Milan ha effettuato una riunione top-secret nella giornata di ieri, alla presenza di Maldini, dell’ormai prossimo allenatore Marco Giampaolo e anche di Zvone Boban, che oggi è divenuto Chief Football Officer.

Nel meeting si è parlato dei nomi sui quali il Milan intende puntare forte in vista della prossima estate, due per la difesa e due per il centrocampo: per la linea arretrata occhi puntati su Mario Rui, terzino sinistro in uscita dal Napoli che potrebbe anche sostituire Ricardo Rodriguez, dato da molti come possibile sacrificio estivo. Tra i centrali conferme su Joachim Andersen, stopper danese della Sampdoria che con Giampaolo ha avuto una grande crescita tecnica e caratteriale.

A centrocampo i due nomi più gettonati dalla dirigenza restano quelli di Stefano Sensi e Jordan Veretout. Il regista del Sassuolo è da tempo nei radar milanisti, soprattutto per i buoni rapporti tra i club da anni, mentre il centrocampista viola ha molti estimatori (anche Napoli, Roma e PSG) ma sicuramente può rappresentare una pista praticabile.

Nella riunione si è parlato anche di possibili cessioni onerose. Pare che il Milan ritenga sia Gigio Donnarumma che Jesus Suso i due calciatori della rosa attuale più facili da piazzare e con i quali generare una plusvalenza importante che faccia respirare le casse di via Aldo Rossi. Ma si attendono offerte per poter valutare il da farsi.

