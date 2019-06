Calciomercato News Milan, Cutrone sogno della Fiorentina? Parla Ambrosini.

In queste settimane si sta parlando anche del futuro di Patrick Cutrone, che al Milan è considerato il sostituto di Krzysztof Piatek. Il ragazzo potrebbe anche valutare la possibilità di andare altrove per giocare con maggiore continuità.

Il club rossonero vorrebbe tenerlo, considerando pure che con Marco Giampaolo si giocherà col 4-3-1-2 e dunque ci può essere più spazio. Inoltre uno dei suoi agenti aveva già manifestato l’intento di rimanere a Milan nella prossima stagione. Ovviamente si sa che nel corso delle sessioni di calciomercato può succedere di tutto e dunque sarà interessante vedere se il centravanti di Como alla fine rimarrà a Milanello o meno.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Fiorentina su Cutrone? Il commento di Ambrosini

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse della Fiorentina, dove c’è un Vincenzo Montella in panchina che lo accoglierebbe a braccia aperte. Proprio l’allenatore campano lo lanciò titolare al Milan e gli piacerebbe averlo nuovamente a disposizione a Firenze. Al momento non c’è alcuna trattativa in corso, però l’interesse rossonero per Jordan Veretout potrebbe aprire dei dialoghi anche su Cutrone.

Massimo Ambrosini, che ha trascorso quasi tutta la propria carriera al Milan, conosce bene anche la Fiorentina. In maglia viola ha giocato la sua ultima stagione prima del ritiro. Interpellato da Lady Radio sull’argomento Cutrone-Fiorentina, ha così risposto: “Sono innamorato di Firenze, penso che possa essere l’ambiente adatto a lui. Cutrone ha l’esuberanza giusta che al pubblico di Firenze potrebbe piacere. Se lui decidesse di staccarsi dal Milan e di provare un’esperienza nuova, Firenze sarebbe una piazza da prendere in considerazione. Adesso al Milan c’è Giampaolo, quindi comunque dovranno confrontarsi per capire quanto spazio potrà avere”. Vedremo cosa succederà.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it