Calciomercato Milan, il braccio destro di Commisso parla del futuro di Veretout alla Fiorentina.

Il Milan ha messo nel mirino diversi calciatori nel corso dei queste settimane, e uno di questi è Jordan Veretout. Il centrocampista classe 1993 può lasciare i viola, anche se il prezzo non sarà agevole.

Oggi Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport: “Veretout al momento è un giocatore sotto contratto con noi, anche se sui giornali si leggono tante cose“. Dichiarazioni magari di facciata, ma che lascia intendere che relativamente al futuro del giocatore non c’è niente di sicuro, anzi.

Veretout-Milan: la Fiorentina fa il punto

La Fiorentina ha cambiato proprietà e potrebbe non aver bisogno di monetizzare, ma c’è da dire che il progetto tecnico potrebbe comunque essere rivoluzionato. Se uniamo anche l’incertezza sui progetti del futuro prossimo del club, potrebbe darsi che qualche giocatore decida di cambiare aria.

Anche Napoli, Roma e PSG sono stati segnalati sulle tracce dell’ex calciatore di Nantes e Aston Villa. 5 gol e 4 assist nell’ultima stagione in maglia viola. Il 26enne Veretout potrebbe essere un buon innesto per la mediana rossonera. Nei giorni scorsi si parlava di prima offerta del Milan, per cifre intorno ai 16 milioni più bonus… Intanto i rossoneri hanno cominciato a sondare diversi centrocampisti, dopo aver chiuso per Rade Krunic.

Rimane calda anche la pista che porta a Stefano Sensi, centrocampista che il Sassuolo valuta 25 milioni di euro. Il 23enne ex Cesena è un obiettivo reale, già Leonardo aveva avviato i primi contatti precedentemente al suo addio. Vedremo quali saranno i piani della dirigenza milanista, calcolando che a breve verrà formalizzato l’arrivo del d.s. Frederic Massara.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

