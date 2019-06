MILAN NEWS – Quella di ieri non è stata una giornata fondamentale solo per la creazione del nuovo management del Milan, ma anche per un’altra questione ormai vicina alla conclusione positiva.

Il tecnico Marco Giampaolo ha ufficialmente lasciato la Sampdoria dopo tre stagioni da applausi. L’uomo scelto personalmente da Paolo Maldini come successore del dimissionario Rino Gattuso si è finalmente accordato con il club doriano per la risoluzione contrattuale, depositata ieri negli uffici della Lega. In pratica Giampaolo da oggi è libero di firmare per qualsiasi altro club lui voglia.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’allenatore nativo di Bellinzona è stato liberato senza troppi patemi d’animo da Massimo Ferrero, che giorni fa aveva preannunciato il suo futuro trasferimento al Milan parlando di ‘grande acquisto per i rossoneri’, elogiando un tecnico che a Genova ha confermato le sue capacità nello sviluppo del gioco e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Firma dunque imminente per Giampaolo al Milan, che si legherà ai rossoneri per due anni con un accordo da 2 milioni netti a stagione. Diversi membri del suo recente staff lo seguiranno a Milanello, a cominciare dal vice-allenatore Francesco Conti, ma anche Fabio Micarelli, storico collaboratore tattico. Poi Salvatore Foti, collaboratore tecnico ed ex centravanti, Samuele Melotto specializzato nell’analisi dei dati Gps ed anche Stefano Rapetti, ex preparatore atletico dell’Inter di Mourinho.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

