CALCIOMERCATO MILAN – In un’estate complicata, per via della mancata qualificazione alla Champions League e per l’annoso contenzioso con l’Uefa, il Milan deve provare a rinforzare la sua rosa al meglio delle proprie possibilità.

Non sarà semplice farlo, anche se le priorità di mercato sono ormai già scritte e decise: in primis i rossoneri hanno bisogno di un regista che possa dettare i tempi e far partire il gioco palla a terra dal basso. Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo appare quasi indispensabile un calciatore con tali caratteristiche, che non potrà essere Lucas Biglia, ormai considerato soltanto una riserva di esperienza.

Calciomercato Milan, Torreira piace ma costa tanto: 40 milioni la valutazione

In queste ore si fanno diversi nomi per il ruolo di nuovo regista rossonero, ma il preferito del club sembra essere Lucas Torreira, centrocampista centrale uruguayano che gioca nell’Arsenal. Un nome che farebbe contenti tutti, il Milan in primis perché lo segue da tempo e poi Marco Giampaolo che lo conosce alla perfezione avendolo allenato per due stagioni alla Sampdoria, aiutandolo a diventare un calciatore di spessore internazionale.

Ma come ricorda Tuttosport Torreira costa caro: i ‘Gunners’ lo valutano almeno 40 milioni di euro, davvero troppi per le attuali casse zoppicanti del Milan. Inoltre per affrontare una spesa del genere i rossoneri dovrebbero sacrificare alcuni elementi importanti della propria attuale rosa. La soluzione potrebbe chiamarsi Franck Kessie, centrocampista del Milan che piace all’Arsenal e che potrebbe essere inserito nell’affare come contropartita tecnica per abbassare in maniera sensibile il costo economico dell’operazione.

Se non dovesse esserci speranza per affondare su Torreira, il Milan cercherà di muoversi sulle alternative: i nomi sono i soliti, quelli del francese Jordan Veretout della Fiorentina e dell’italianissimo Stefano Sensi del Sassuolo. Quest’ultimo verosimilmente il calciatore più alla portata del mercato rossonero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

