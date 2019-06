Calciomercato Milan: Kessie è uno dei possibili partenti, piace in Premier League.

Indispensabile per Gennaro Gattuso, ora Franck Kessie è uno dei possibili partenti per “aiutare” le casse del Milan. Ad oggi rappresenta l’unico giocatore di quantità presente a centrocampo, ma Marco Giampaolo potrebbe farne a meno senza troppi problemi.

Da lui ci si aspettava molto di più in questi due anni. Ha fatto bene, ma non benissimo. E qualche uscita fuori luogo poteva risparmiarsela. Negli ultimi mesi ne ha fatte diverse, tutte molto gravi: la mancata stretta di mano a Patrick Cutrone nel derby, la conseguente lite con Lucas Biglia in panchina e la maglia di Francesco Acerbi esposta insieme a Tiemoué Bakayoko. In campo ha dato il suo contributo, ma all’Atalanta aveva fatto pensare ad un futuro da campione. Ecco perché la cessione di Kessie ad oggi rappresenta una reale possibilità.

Kessie è valutato 35 milioni

Come sottolinea l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’obiettivo del Milan in fase di uscita dei giocatori è fare plusvalenza. Solo così si può dare una mano concreta ai conti del club. Gianluigi Donnarumma e Jesus Suso rappresentano le situazioni più vantaggiose perché arrivati a zero o quasi; Kessie è costato circa 30 milioni, ma il carico residuo sul bilancio attuale è di 19 milioni. Per produrre un plusvalore, Paolo Maldini e Zvonimir Boban dovrebbero piazzarlo a circa 35 milioni. Una cifra non impossibile per le squadre di Premier League, le uniche ad aver fatto qualche sondaggio in questi mesi. L’ivoriano gradisce la destinazione, ma al momento non c’è nessuna trattativa in corso. Nulla dalla Cina, dove c’era stato qualche interessamento in passato. Di recente si è parlato di uno scambio con l’Arsenal per Lucas Torreira. In effetti i ‘Gunners’ sono fra le squadre interessate al centrocampista, ma l’uruguaiano non si muoverà da Londra. Almeno per il momento.

