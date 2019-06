MILAN NEWS – A breve, se non addirittura ad ore, Marco Giampaolo verrà ufficialmente nominato nuovo allenatore del Milan.

Una questione già risolta da giorni, visto che Paolo Maldini ha puntato forte sull’ex tecnico della Sampdoria. Manca solo la firma sul nuovo contratto dopo che già l’altro ieri il mister di Bellinzona aveva rescisso consensualmente con il suo ultimo club.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Quasi certi anche i nomi del suo prossimo staff tecnico, con molti elementi che seguiranno Giampaolo dalla Sampdoria. A cominciare dal suo secondo ormai fedelissimo Francesco Conti passando per alcuni collaboratori tecnici fino al preparatore atletico Stefano Rapetti che ha lavorato persino nell’Inter di Mourinho. Ma secondo le indiscrezioni di Calcionapoli24.it potrebbe esserci anche un ingresso a sorpresa nello staff del nuovo Milan.

Si tratta di Francesco Calzona, ex storico vice di Maurizio Sarri, ancora legato contrattualmente al Napoli. Per dodici anni Calzona ha lavorato al fianco del tecnico toscano, tranne che nell’esperienza al Chelsea dove Sarri ha preferito affidarsi a Gianfranco Zola come suo assistente diretto. Giampaolo stima molto questo collaboratore tecnico e tattico, considerato uno dei maggiori fautori della politica sarriana nel calcio moderno. Se il Napoli trovasse l’accordo consensuale per rescindere il contratto, Calzona sarà libero di partire e firmare magari per il Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it