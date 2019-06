News Milan: Capello parla del ritorno di Boban e del futuro di Cutrone.

Fabio Capello con il Milan ha vinto sia da giocatore che da allenatore. Soprattutto da tecnico ha conquistato molti trofei, nazionali e internazionali. Uno dei condottieri storici del club rossonero.

Oggi, intervistato su Rai Radio 1 nella trasmissione “Radio Anch’io Sport”, è stato interpellato sul ritorno di Zvonimir Boban al Milan come dirigente: «Mi ha sorpreso l’arrivo di Boban al Milan, perché aveva una posizione importante nella FIFA con un certo peso. Aveva raggiunto un livello di importanza rilevante, dato che c’era lui dopo il presidente Infantino. Un grande privilegio arrivare in quel ruolo».

A Capello è stato chiesto anche della permanenza di Patrick Cutrone, che secondo lui dovrebbe restare a Milanello visto che ha ottime qualità: «La domanda da porsi e se ve ne siano meglio di Cutrone in giro. Quando si cede e si acquista bisogna farsi queste domande. Non vedo tanti giocatori in giro… Chi potrebbe migliorare la situazione costa molto di più. Ne hai già uno in casa che gioca per te, che non si arrabbia se sta in panchina. Si tratta di un giocatore molto importante». Vedremo se il giovane attaccante, decisivo ieri con l’Italia Under 21, resterà o meno.

Redazione MilanLive.it

