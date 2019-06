Calciomercato Milan: nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell’Inter per Sensi.

Da mesi Stefano Sensi è un obiettivo del Milan. Nell’ultima settimana c’è stata un’accelerata, con l’agente Giuseppe Riso due volte a colloquio con Paolo Maldini. In settimana è previsto l’incontro col Sassuolo per formulare l’offerta.

I neroverdi potrebbero accontentarsi di 20 milioni più bonus per lasciarlo partire. Roberto De Zerbi lo terrebbe volentieri, ma è difficile dire no ad una grande occasione come il Milan. Attenzione però, perché in queste ultimissime ore si è registrato un inserimento dell’Inter per il centrocampista. Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, potrebbe profilarsi un vero e proprio derby di calciomercato per Sensi. Di recente il ‘Diavolo’ aveva provato una mossa di disturbo per Nicolò Barella, non è da escludere che ora i nerazzurri vogliano fare lo stesso su una trattativa già ben avviata dai rossoneri.

#calciomercato inizia stasera alle 23.30: le ultime su @sscnapoli e @juventusfc, con un derby in vista per #Sensi (ci lavora anche l’@Inter). Tutto su @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 18 giugno 2019

Il Milan si può considerare comunque avanti rispetto all’eterna rivale: i colloqui per il giocatori vanno avanti da mesi. Leonardo aveva addirittura chiuso l’operazione, ma il suo addio ha congelato il tutto. Maldini ha ripreso dove il brasiliano aveva lasciato con la forte intenzione di chiudere. Finora non è arrivata ancora la fumata bianca, in realtà i rossoneri non hanno ancora fatto un’offerta ufficiale. Prima la Juventus, adesso l’Inter. Il Milan rischia di farsi sfuggire un affare già in pugno da tempo. Bisogna velocizzare i tempi.

