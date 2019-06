Calciomercato Milan: il Bologna avrebbe avanzato un’offerta importante al Genoa per il giovane attaccante Christian Koaumé

Nonostante c’è qualche linea guida riguardo ai giovani e altre indiscrezioni in merito, permangono comunque diversi dubbi in merito alle operazioni di mercato che farà il Milan nel corso di questa lunga estate.

Sono tanti i rinforzi di cui necessita la squadra per l’inizio della prossima stagione, ma c’è da capire se si giocherà o meno l’Europa League per via di una possibile rinuncia da parte dei rossoneri proprio per chiudere ogni problema ulteriore con l’UEFA. In caso di non accesso, i rossoneri non solo si concentrerebbero in maniera totale sul campionato, ma soprattutto si potrà pensare di evitare qualche arrivo in più mantenendo il numero dei giocatori in rosa più inferiore del solito.

Intanto le indisrezioni di calciomercato proseguono, con il Milan che è alla ricerca anche di qualche rinforzo in attacco. Tra i nomi discussi, qualche giorno fa si era parlato di un interesse per Christian Kouamé del Genoa.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Kouamé-Bologna: ecco l’offerta



Il giocatore questa estate lascerà probabilmente il capoluogo ligure, per provare una nuova avventura e soprattutto permettere al club di guadagnare diversi milioni con la sua cessione. L’interesse del Milan, qualora realmente ci fosse, non sembra essersi concretizzato.

Oggi però Tuttosport riferisce di un forte interessamento del Bologna, che ha in mente grandi spese nel corso di questa estate, dopo aver confermato Sinisa Mihajlovic in panchina, artefice di una salvezza quasi insperata durante la gestione Pippo Inzaghi.

Il Bologna avrebbe già pronta un’offerta da 15 milioni di euro per acquistare Kouamé. Il Grifone però non ha intenzione di fare sconti e – riporta Tuttosport – lo lascerà partire solo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Christian Kouamé è nel mirino anche di Milan, Fiorentina e Torino tra le altre. Ma ad oggi l’unica squadra ad essersi mossa concretamente è il sopracitato Bologna. Kouamé è un attaccante classe 1997, compirà 22 anni il prossimo dicembre e in questa stagione appena conclusa ha collezionato 38 presenze in campionato, segnando 4 gol e fornendo 7 assist, alcuni dei quali proprio a Krzysztof Piatek nella prima parte di stagione.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it