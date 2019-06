Calciomercato Milan, l’offerta al Sassuolo per Sensi: le ultime news di Sky Sport.

Il Milan è forte su Stefano Sensi. Ha avuto contatti concreti col suo agente Giuseppe Riso, che oggi è stato nuovamente in sede. Il club rossonero vuole assicurarsi il giocatore, ritenuto ideale per rinforzare il centrocampo.

Secondo quanto rivelato in serata da Gianluca Di Marzio nel corso dello speciale “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport, manca ancora l’accordo tra il Diavolo e il Sassuolo. L’offerta del Milan sarebbe la seguente: prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Il club emiliano non intende accettare né la formula né la cifra. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.

Da ricordare che Sensi ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e dunque dovrebbe prima di rinnovarlo per poter essere ceduto in prestito. In ogni caso, il Sassuolo non gradisce tale formula. Sullo sfondo c’è l’Inter, che in caso di cessione di Borja Valero potrebbe fiondarsi sull’ex Cesena. I rapporti tra le due società sono ottimi, come visto già con l’affare per Matteo Politano, e i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto uno o più giovani per abbassare la parte cash dell’eventuale operazione. Andrew Gavrillon è un’idea. Per adesso, comunque, l’agente Riso ha trattato solo con il Milan. L’Inter è pronta ad approfittarne se la dirigenza rossonera non dovesse riuscire a chiudere l’affare.

Redazione MilanLive.it

