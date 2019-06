MILAN NEWS – Oggi è il giorno dell’ufficialità del primo acquisto estivo del Milan, ovvero il centrocampista bosniaco Rade Krunic proveniente dall’Empoli.

Il calciatore classe ’93 è stato protagonista di una trattativa lampo, visto che il Milan ha chiuso molto rapidamente con l’Empoli e con l’entourage del centrocampista, che stamattina è sbarcato in città per le consuete visite mediche di rito presso la clinica cittadina de ‘La Madonnina’.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riportato da Gianlucadimarzio.com le visite di Krunic sono terminate poco fa, dopo circa cinque ore di controlli completi. La giornata del centrocampista bosniaco però è tutt’altro che terminata: adesso dovrebbe recarsi alle strutture Coni per l’idoneità sportiva e successivamente è atteso con l’agente a Casa Milan per le firme ufficiali. Pronto un contratto di quattro stagioni con il club rossonero, un acquisto importante anche per mister Marco Giampaolo che già conosce molto bene il calciatore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it