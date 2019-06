Calciomercato Milan: Leonardo vuole Donnarumma al PSG, offerto un super ingaggio.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma rimane incerto. Nonostante trapeli la sua volontà di rimanere al Milan, la sua permanenza in maglia rossonera non è affatto certa.

Infatti, dalla eventuale cessione di Gigio il club riceverebbe un quantitativo di denaro importante sia per sistemare i conti del bilancio che per poter reinvestire sul calciomercato in entrata. Il cartellino del 20enne portiere campano viene valutato almeno 60 milioni di euro. Senza dimenticare lo stipendio da 6 milioni netti anni. Il Diavolo potrebbe risparmiare una bella somma anche sul monte-ingaggi.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, assalto PSG a Donnarumma?

Secondo le ultime notizie di calciomercato di Sportmediaset, ci sarebbe il Paris Saint-Germain in pole position su Donnarumma. Leonardo è pronto a ricoprire d’oro l’attuale estremo difensore del Milan: pronto un contratto da 8 milioni netti all’anno. Gigio a Parigi guadagnerebbe 2 milioni in più rispetto a quanto percepito oggi a Milano. Il ragazzo può essere tentato dal trasferimento al PSG, che con il suo agente Mino Raiola ha buoni rapporti.

Con i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Donnarumma, il Milan potrebbe andare all’assalto del difensore Dejan Lovren del Liverpool e dell’attaccante Andrej Kramaric dell’Hoffenheim. Due nazionali croati che piacciono parecchio a Zvonimir Boban e che tornerebbero molto utili a Marco Giampaolo. Secondo Sportmediaset, servono 50 milioni totali per assicurarsi i due giocatori. Vedremo che sviluppi ci saranno nei prossimi giorni. Il club rossonero sta lavorando su più piste, bisogna rinforzare tutti i reparti per allestire una squadra competitiva.

Calciomercato Milan, accordo con Kramaric? L’agente smentisce: “Nessun contatto”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it