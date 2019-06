Calciomercato Milan: contropartita tecnica al Sassuolo per Sensi, a Carnevali piace Plizzari.

Manovre del Milan per il nuovo centrocampo. Stefano Sensi è ancora l’obiettivo numero uno e quello, ad oggi, più concreto. I contatti vanno avanti da mesi, entro questa settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo con il Sassuolo.

A muovere i fili di questa trattative è l’agente Giuseppe Riso, che ha visto due volte in pochi giorni Paolo Maldini e Giovanni Carnevali (amministratore delegato degli emiliani). Il direttore tecnico rossonero ha ribadito la forte volontà di acquistare il giocatore, ma a condizioni convenienti. I neroverdi chiedono 20 milioni più bonus per lasciarlo andar via, il Milan spinge per uno sconto, forte del fatto che Sensi è in scadenza di contratto a giugno 2020. C’è la possibilità che rinnovi col Sassuolo per poi passare in prestito biennale al ‘Diavolo’ con diritto o obbligo di riscatto. Ma si sta valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica.

Calciomercato Milan, l’Inter vede il Sassuolo per Sensi

Patrick Cutrone è il sogno degli emiliani, ma il giocatore ha già fatto sapere di non voler lasciare il Milan. Ipotesi da scartare quindi al momento. A Carnevali, come scrive oggi ‘Tuttosport’, piace molto Alessandro Plizzari, protagonista al recente Mondiale Under 20 con l’Italia. Il giovanissimo portiere, classe 2000, ha fatto capire di volere più spazio. E in rossonero è chiuso da Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina. Di recente ha rinnovato fino al 2023 ma spinge per andare via in prestito. I rossoneri potrebbero prendere in considerazione l’idea di inserirlo nell’affare Sensi, anche se non sarebbe una mossa convincente.

I colloqui sull’asse Milano–Sassuolo, con Riso da intermediario, continuano. Serve però il contatto diretto fra le due società per arrivare ad un accordo. Questo incontro potrebbe esserci nel week-end. Intanto si registra un inserimento dell’Inter su Sensi: oggi Piero Ausilio e Carnevali saranno a Cesena per un evento e potrebbero parlarne, intanto il direttore sportivo nerazzurro ha già fissato un appuntamento con l’agente Riso. C’è da capire se quella interista è soltanto una mossa di disturbo (una sorta di “vendetta” dopo il caso Nicolò Barella) oppure un reale interesse.

MILAN, OGGI PRIMO VERTICE DI MERCATO. SPUNTA DIAWARA

