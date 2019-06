Calciomercato Milan, Shevchenko consiglia Mykolenko: ecco il prezzo.

Nella giornata di ieri è emerso il nome di Vitaliy Mykolenko come nuovo profilo valutato dal Milan. I suoi agenti sono stati presso la sede rossonera per incontrare Paolo Maldini.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Il 20enne terzino sinistro della Dinamo Kiev è stato consigliato da Andriy Shevchenko, che lo utilizza come titolare nella nazionale ucraina. Si tratta di un talento interessante che, secondo corriere.it, ha una valutazione di 6-7 milioni di euro. Un prezzo contenuto e potrebbe spingere il club di via Aldo Rossi a puntare sul ragazzo. Per adesso un’offerta non c’è ancora, ma non è escluso che possa essere presentata nei prossimi giorni.

Il Milan ha già tre terzini sinistri in organico: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Tuttavia, c’è l’intenzione di cederne almeno due per fare spazio ad un nuovo rinforzo nel ruolo. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto di Mario Rui del Napoli, valutato circa 13 milioni. Il portoghese piace a Marco Giampaolo, prossimo allenatore rossonero, e i contatti con l’agente Mario Giuffredi sono stati avviati. Ma il club rossonero valuta anche altri profili. Mykolenko è tra questi. Ora rimane da capire quali saranno le mosse di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it