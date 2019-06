Calciomercato Milan, offerta per Mario Rui: ecco il prezzo del Napoli.

Da diversi giorni si parla del forte interesse del Milan per Mario Rui, individuato come rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva. Un giocatore molto gradito a Marco Giampaolo, prossimo allenatore rossonero.

La società di via Aldo Rossi ha avuto contatti diretti con Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese. Ieri c’è stato un incontro presso la sede Casa Milan per discutere di un eventuale trasferimento. La volontà di Mario Rui è quella di lasciare Napoli, dove Carlo Ancelotti vuole un profilo differente nel suo ruolo. Il 28enne originario di Sines ha collezionato 31 presenze nell’ultima stagione, complici anche i problemi fisici del titolare Faouzi Ghoulam.

Le ultime notizie di calciomercato Milan del quotidiano Il Mattino rivelano che il club rossonero è disposto a mettere sul piatto 9 milioni di euro. Un’offerta che, però, non verrebbe ritenuta sufficiente: il Napoli valuta 13 milioni il cartellino del proprio calciatore. C’è distanza tra le parti, dunque. Servirà vedere se da via Aldo Rossi ci sarà una nuova offensiva per Mario Rui oppure se la dirigenza andrà su altri profili. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Vitaliy Mykolenko, 20enne che milita nella Dinamo Kiev ed è nel giro della nazionale ucraina guidata da Andriy Shevchenko. Per adesso non c’è una trattativa concreta per il giovane talento ucraino.

