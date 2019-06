CALCIOMERCATO MILAN – Missione madrilena per il Milan, con la società di via Aldo Rossi pronta a cercare un accordo con il Real Madrid per alcuni calciatori considerati utili alla causa futura.

Oggi si è detto e scritto del viaggio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban in direzione della capitale iberica, proprio per dialogare con i responsabili del mercato Real e sondare il terreno per alcuni calciatori. Tre piste in particolare sarebbero state toccate, quelle che portano ai difensori Nacho e Reguilòn e al centrocampista Kovacic.

Calciomercato Milan, pazza idea Isco! Lascerà il Real Madrid

Dalla Spagna arriva anche la notizia di un altro calciatore in uscita dal Real che potrebbe essere considerato un obiettivo serio del calciomercato Milan; il quotidiano iberico Marca fa il nome di Isco nella lista dei giocatori attuali delle ‘merengues’ che ormai sono destinati a partire durante la sessione estiva, perché il tecnico Zinedine Zidane non lo considera così utili alla causa.

Dopo i diversi acquisti ultra-milionari, il Real Madrid è pronto a fare dei sacrifici e Isco è uno di questi: non vi sarebbero ancora offerte concrete per il numero 22 spagnolo, ma tante dimostrazioni di interesse. Come quella del Milan, che sogna l’ingaggio del nazionale iberico classe ’92 per utilizzarlo come trequartista ideale nel nuovo sistema di gioco di Marco Giampaolo.

In realtà è a dir poco difficile ed arduo per il Milan riuscire a completare un’operazione così prestigiosa come quella per Isco: il talentuoso fantasista del Real ha una valutazione molto alta per il cartellino (minimo 50 milioni di euro) e soprattutto vanta un ingaggio da quasi 7 milioni netti all’anno. Inoltre la mancata partecipazione alla Champions League rende il Milan un approdo non ancora così allettante, nonostante il nome della società rossonera sia sempre considerato prestigioso. Difficile, quasi impossibile dunque dar credito alle voci di Marca.

