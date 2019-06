CALCIOMERCATO MILAN – Dopo circa sette anni l’avventura di Cristian Zapata all’interno del Milan sta per terminare. Il difensore colombiano ormai sicuramente lascerà il suo attuale club il prossimo 30 giugno.

Contratto in scadenza e nessuna possibilità di rinnovarlo per Zapata, nonostante in primavera si siano svolti diversi incontri tra la dirigenza del Milan e il suo agente Ivan Cordoba, che però non hanno trovato alcun accordo per prolungare il contratto del numero 17 milanista.

Calciomercato Milan, Zapata piace molto alla Sampdoria

Il difensore 32enne dunque si sta cercando una nuova squadra nella quale continuare la propria carriera calcistica, possibilmente ad alti livelli. Nonostante i passati rumors dalla Turchia, con diverse squadre interessate ad ingaggiare Zapata, le ultime parlano di una permanenza del colombiano in Serie A.

Secondo Gianlucadimarzio.com la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco starebbe seriamente pensando a Zapata, tanto da inserirlo come obiettivo numero uno della difesa blucerchiata in vista della prossima stagione. Nell’incontro di queste ore a Genova tra i dirigenti ed il neo tecnico si è fatto proprio il nome del difensore del Milan come colpo a parametro zero da non lasciarsi sfuggire. I doriani probabilmente dovranno sostituire il possibile partente Joachim Andersen (che piace anche al Milan) e potrebbe puntare forte sull’esperto sudamericano che non disdegnerebbe una permanenza in Italia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

