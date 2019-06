CALCIOMERCATO MILAN – Vacanze e relax meritato per Stefano Sensi, centrocampista classe 1995 in forza al Sassuolo e autore di una stagione molto brillante.

Il talento romagnolo dopo l’esperienza stagionale in Emilia con la maglia neroverde e la recente convocazione in Nazionale italiana ha deciso di passare le proprie ferie estive a Formentera, meta marittima molto ambita dai calciatori di Serie A. Mentre è sotto il sole delle isole Baleari, Sensi non ha risparmiato parole brevi ma molto ad effetto riguardo al suo futuro professionale.

Calciomercato Milan, Sensi ammette la volontà di giocare in rossonero

Come è ben noto sulle tracce di Sensi da tempo c’è il Milan, squadra che lo considera da quando era giovanissimo un elemento su cui puntare ed investire. Questa sembrerebbe essere la sessione estiva giusta per cercare il colpaccio dal Sassuolo, visto che i rossoneri hanno bisogno di un calciatore con le sue qualità e caratteristiche e lo stesso Sensi avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria.

Interpellato da alcuni tifosi presenti sull’isola, almeno come riporta Calciomercato.com, Sensi si è sbilanciato con una dichiarazione breve ma ben chiara: “Se vengo al Milan? Speriamo…“, facendo intendere come il centrocampista 24enne sia ormai intenzionato a lasciare Sassuolo e abbia voglia di confrontarsi con un’avventura di primissimo piano come quella in casa Milan.

Un assist vero e proprio per il club rossonero che come detto considera Sensi un obiettivo primario per la propria metà campo e anche un calciatore su cui investire per il presente e per il futuro. Il Milan ora dovrà stringere i contatti con il Sassuolo e anticipare la presunta concorrenza dell’Inter, rivelata negli scorsi giorni, mentre sembra piuttosto chiaro come il centrocampista non abbia difficoltà a trovare l’accordo contrattuale con i rossoneri.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

