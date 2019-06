CALCIOMERCATO MILAN – La notizia era già nota da giorni ma oggi è stata ufficializzata con un comunicato pubblicato sul sito web Atalanta.it.

La società orobica ha ingaggiato Luis Muriel, centravanti colombiano che nell’ultimo campionato ha giocato fino a dicembre al Siviglia, senza quasi mai scendere in campo, poi da gennaio a maggio con la maglia della Fiorentina. Un’operazione lampo quella dell’Atalanta che si assicura il primo rinforzo di alto livello per affrontare al meglio la Champions League del prossimo anno.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come si evince dal comunicato ufficiale, Muriel è passato all’Atalanta a titolo definitivo, per una cifra di 15 milioni di euro più bonus girata al Siviglia, ormai ex proprietario del cartellino del calciatore classe ’91. Muriel in Italia ha già indossato le maglie di diversi club: Lecce, Udinese, Sampdoria e appunto Fiorentina, con i viola che però hanno scelto di non riscattarlo.

A gennaio scorso Muriel era stato anche molto vicino al Milan, che prima di ingaggiare Krzysztof Piatek dal Genoa aveva provato a prendere il sudamericano dalla Liga spagnola. Ma era stato lo stesso attaccante a scegliere di mantenere la parola data alla Fiorentina ed accettare la proposta in prestito del club toscano. Di recente si era tornati anche a parlare dell’ipotesi rossonera per Muriel dopo l’arrivo di Marco Giampaolo, tecnico che lo aveva allenato ai tempi della Samp.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it