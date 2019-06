Calciomercato Milan: Ceballos, Odegaard, Theo e Reguilon quattro possibili obiettivi dal Real Madrid.

Ieri è stata una giornata molto importante per il calciomercato del Milan. Vi abbiamo raccontato tutte le mosse di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, volati a Madrid per incontrare la dirigenza del Real, rappresentata da José Angel Sanchez e Florentino Perez.

Un incontro politico, istituzionale. Ma, come ci ha spiegato anche Mirko Calemme, giornalista di AS, si è parlato inevitabilmente di mercato. Il nome più forte su cui si potrebbe aver ragionato è Dani Ceballos, centrocampista di grandi qualità tecniche protagonista con la Spagna Under 21 all’Europeo. La Gazzetta dello Sport di oggi conferma, ma spiega che ci sono tre problemi: la concorrenza forte del Tottenham, il costo dell’operazione (40-50 milioni, ma si può risolvere con un prestito) e lo stipendio già molto alto nonostante la giovane età (4 milioni). A questo si aggiungono anche altri tre profili: Martin Odegaard, Theo Hernandez e Sergio Reguilon.

SKY – MILAN, SVOLTA DECISIVA PER KABAK: I DETTAGLI

Calciomercato Milan, quattro obiettivi dal Real Madrid

Arrivato al Real Madrid a soli 16 anni, Odegaard non è ancora esploso definitivamente. Ma per le qualità che ha, sembra un processo ormai inevitabile. Il Real Madrid lo ha tenuto prima al Castilla, poi due prestiti in Olanda. Adesso è tornato alla base, ha 20 anni e un bagaglio di esperienza già più ampio. Ma per lui non c’è spazio. Potrebbe liberarsi per 30 milioni, ma anche in questo caso si può pensare ad un prestito con diritto di riscatto, magari con l’inserimento di clausole di recompra. Ci sta lavorando anche il Bayer Leverkusen. Gli altri due nomi sono entrambi terzini sinistri: Theo, 21 anni, è un potenziale crack, ma gli manca un po’ di testa: si può liberare per 18 milioni. Prezzo di saldo anche per Reguilon, anche lui giovanissimo: con Santiago Solari aveva rubato il posto a Marcelo, Zinedine Zidane ha rimesso le gerarchie al loro posto. Costa 20 milioni, forse anche 15, e ha uno stipendio basso. La fascia sinistra del Milan ad ora è completa con Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic: la cessione di uno degli ultimi due potrebbe portare ad un acquisto. Piace molto anche Mario Rui del Napoli.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it