Calciomercato Milan, l’offerta alla Fiorentina per Veretout: le ultime news.

Da settimane si parla dell’interesse del Milan per Jordan Veretout, centrocampista ritenuto un rinforzo adatto per la squadra di Marco Giampaolo. I contatti tra le parti sono stati avviati e si attende di capire che epilogo avrà la trattativa.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, l’offerta rossonera sarebbe di 18 milioni di euro più 2 di bonus. Una proposta non in linea con la valutazione che la Fiorentina fa del giocatore. Infatti, il prezzo di Veretout è stato fissato sui 25 milioni. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, Roma e Napoli potrebbero fiondarsi sul giocatore.

Il Milan in questi giorni è stato dato in pole position sull’ex Aston Villa, però non riesce a chiudere l’affare. Una bozza di accordo con l’agente ci sarebbe già, ma manca l’intesa con la Fiorentina. Se il club rossonero non alzerà la propria offerta nelle prossime ore, l’operazione potrebbe anche saltare. Come detto in precedenza, soprattutto Roma e Napoli sono interessate al calciatore. Non bisogna comunque escludere piste fuori dalla Serie A.

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, lunedì l’agente Mario Giuffredi dovrebbe incontrare proprio la Roma per cercare un accordo. Un segnale che la situazione col Milan attraversa una fase di stallo e altre pretendenti possono pensare di assicurarsi Veretout. Il club giallorosso è tra quelli maggiormente quotati e potrebbe accelerare nei prossimi giorni.

#Roma #Veretout da lunedì come detto ieri. #Petrachi in pressing, telefonata e rilancio su ingaggio. Oggi sapremo se il #Milan vorrà formalizzare, altrimenti #Roma da lunedì — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 21 giugno 2019

