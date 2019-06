Calciomercato Milan, Paredes scaricato da Leonardo: può lasciare il PSG.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono al lavoro per rinforzare il Milan. La squadra di Marco Giampaolo va sistemata in tutti i reparti per essere competitiva.

Un reparto destinato a subire una rivoluzione è certamente il centrocampo. In quel settore c’è bisogno di più innesti. Vanno considerati gli addii di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, José Mauri e Tiemoué Bakayoko. Tante partenze dunque e la necessità di arricchire una mediana sia a livello numerico che qualitativo. La società ha già preso Rade Krunic dall’Empoli, ma non intende fermarsi.

Calciomercato Milan, Paredes via dal PSG: idea rossonera?

Sono stati accostati più nomi al Milan per rinforzare il centrocampo. I più caldi di questi giorni sono Stefano Sensi del Sassuolo e Jordan Veretout della Fiorentina. E’ spuntato pure Dani Ceballos del Real Madrid, dopo il blitz in Spagna della dirigenza per incontrare i blancos.

Secondo i colleghi di calciomercato.it, potrebbe spuntare anche l’ipotesi Leandro Paredes. Infatti, Leonardo è pronto scaricarlo per fare spazio ad un nuovo centrocampista. Il neo direttore sportivo del Paris Saint-Germain, dirigente del Milan fino a poche settimane fa, intende cedere l’argentino ex Roma e Zenit San Pietroburgo. Il giocatore è arrivato a Parisi nel gennaio 2019 per circa 40 milioni di euro e può partire per una cifra non inferiore a 35 milioni.

Paredes conosce già Marco Giampaolo, allenatore che lo ha allenato all’Empoli esaltandolo particolarmente. Il centrocampista sudamericano sarebbe un rinforzo adatto alle esigenze della mediana del Milan. Si tratta di un calciatore con grandi doti tecniche. Può far compiere un salto di qualità al reparto. Per adesso non c’è alcuna trattativa, bisogna dirlo. E’ solamente un’ipotesi. Non bisogna neppure dimenticare che l’argentino percepisce un ingaggio alto.

