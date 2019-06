CALCIOMERCATO MILAN – Uno degli obiettivi ormai dichiarati in casa Milan per il centrocampo del futuro è Stefano Sensi, giovane talento in forza al Sassuolo e nel giro della Nazionale italiana da tempo.

Sensi però sta cominciando a far parlare di sé anche per l’interesse generato ad una rivale diretta dei rossoneri. Da giorni infatti si legge come l’Inter sia entrata in corsa per Sensi, considerato il perfetto sostituto del partente Borja Valero e molto apprezzato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Oggi intanto arrivano novità in tal senso che non possono far piacere al Milan ed ai suoi dirigenti.

Calciomercato Milan, l’Inter si muove concretamente per Sensi

Come riferito da Sky Sport in questi minuti sta andando in scena un incontro nella sede ufficiale dell’Inter tra i dirigenti del club milanese e Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Sensi sarà l’argomento centrale della chiacchierata iniziale, con il club neroverde che lo valuta almeno 25-30 milioni di euro.

Addirittura si parla di una prima offerta in arrivo dall’Inter: sul piatto una consistente cifra cash più il cartellino di Andrew Gravillon, giovanissimo difensore classe ’98 proveniente dal vivaio interista che potrebbe fare al caso del Sassuolo. Sarà da capire se tale proposta potrebbe allettare i neroverdi oppure no.

Sensi ieri dalle spiagge di Formentera ha fatto capire come non disdegnerebbe affatto il passaggio al Milan, rispondendo ‘magari’ alle domande dei tifosi presenti nell’isola delle Baleari. Al termine dell’incontro Carnevali, interpellato dai cronisti presenti a Milano ha ammesso: “Sensi obiettivo dell’Inter? È cercato da grandi club, abbiamo tante richieste ma prima di darlo via ci penseremo bene perché per noi è un giocatore molto importante”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

