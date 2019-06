Calciomercato Milan: l’Inter può puntare su Stefano Sensi se cedesse Borja Valero.

Novità notturne da Gianluca Di Marzio. L’Inter potrebbe cedere il 36enne centrocampista Borja Valero alla Fiorentina. Un ritorno per lo spagnolo, che ritroverebbe in viola anche Vincenzo Montella.

Una cessione che potrebbe portare la società nerazzurra ad accelerare per Stefano Sensi, sul quale c’è stato un inserimento negli scorsi giorni. Potenziali azioni di disturbo da parte di Giuseppe Marotta dall’altro club milanese. Il Milan resta avanti per il centrocampista del Sassuolo, che nei giorni scorsi si è sbilanciato con una dichiarazione breve ma ben chiara: “Se vengo al Milan? Speriamo…”, facendo intendere come il centrocampista 24enne sia ormai intenzionato a lasciare Sassuolo e abbia voglia di confrontarsi con un’avventura di primissimo piano come quella in casa Milan.

Calciomercato Milan, si infiamma il derby per Sensi

Attenzione massima all’interesse dell’Inter e alle prossime mosse. I nerazzurri prediligono maggiormente giocatori fisici, ma Sensi ha grande talento e potrebbe essere un rinforzo non da poco per Antonio Conte. Marotta è vigile e segue con attenzione. Qualche giorno fa Piero Ausilio ha visto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, e si è parlato di questo possibile affare. L’agente Giuseppe Riso aveva già informato il Milan del sondaggio interista.

Il Milan però, come già vi abbiamo raccontato, è sulle tracce di Sensi da tantissimo tempo e questo gli dà ancora vantaggio nella trattativa. Si cercherà di arrivare ad un accordo nei prossimi giorni. La prima offerta rossonera è stata di prestito biennale con riscatto a 15 milioni: no del Sassuolo, che vuole cedere subito e ad un cifra più alta (almeno 20 milioni). I rapporti tra le due società sono ottimi e i colloqui sono in fase avanzata. Roberto De Zerbi aveva dato garanzie ai potenziali acquirenti del regista neroverde: “Sensi è pronto per il grande salto”. E se lo farà al Milan, all’Inter o altrove, non è ancora dato sapere.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

