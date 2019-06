CALCIOMERCATO MILAN – Le linee guida per il mercato estivo del Milan sono state ormai dettate dalla proprietà Elliott Management, che sa di non poter fare follie a livello economico ma garantirà investimenti intelligenti.

In pratica i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini in testa, non dovranno esagerare nelle spese e nelle valutazioni di certi obiettivi di mercato. La volontà del club è quella di tornare competitiva e visibile a livello internazionale: ecco perché eventuali esborsi extra saranno consentiti solamente per calciatori che vantano un pedigree europeo di alto rango e non su elementi meno noti o ancora da formare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Torreira e Kabak obiettivi primari per l’estate

Proprio in tal senso la redazione di Sportmediaset ha aggiornato riguardo agli obiettivi primari e più sensibili in casa Milan. Il club rossonero vuole effettuare un colpo importante a centrocampo, che probabilmente non riguarderà Stefano Sensi: troppi secondo Elliott i 35 milioni di euro complessivi richiesti dal Sassuolo per un talento importante ma ancora non così incisivo ad alti livelli.

Restano in piedi le piste che portano a Dani Ceballos del Real Madrid e Lucas Torreira dell’Arsenal. Ma se il primo potrà essere richiesto solo in prestito, sul secondo il Milan sembra pronto a fare un sacrificio importante: è il nome più gradito da Marco Giampaolo ed inoltre lo stesso Torreira starebbe spingendo per lasciare Londra dopo solo un anno e tornare in Italia da protagonista.

Anche in difesa, altro reparto da puntellare, le strategie sembrano chiare: al Milan piacciono sia Joachim Andersen che Dejan Lovren, entrambi però vengono iper-valutati dai rispettivi club che chiedono esborsi non indifferenti. Più raggiungibile e anche intrigante la strada che porta a Ozan Kabak, classe 2000 turco dello Stoccarda: bastano 15 milioni di clausola rescissoria per arrivare al difensore centrale considerato tra i più talentuosi del panorama calcistico europeo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it