MILAN NEWS – Il cammino della Nazionale italiana Under 21 negli Europei di categoria in casa rischia seriamente di prendere una brutta piega.

Tutta colpa dello 0-1 subito dalla Polonia nella seconda gara della fase a gironi, che compromette l’ascesa e la qualificazione dell’Italia di mister Di Biagio alla seconda fase del torneo. Oggi, in quel di Reggio Emilia, gli azzurrini dovranno dare prova di essere una squadra di tutto rispetto affrontando il Belgio, in un match da dentro/fuori che certamente determinerà il futuro della nostra nazionale giovanile.

L’incontro in questione del Mapei Stadium inizierà alle ore 21 e, almeno secondo le ultime indiscrezioni dal ritiro azzurro, pare che Di Biagio non varierà di molto lo schieramento iniziale rispetto alle prime due gare. Indisponibili certi saranno lo squalificato Zaniolo e l’infortunato Orsolini.

Conferma in vista al centro dell’attacco per il milanista Patrick Cutrone, tra i peggiori in campo contro la Polonia ed alla ricerca della sua prima rete nella competizione. L’attaccante rossonero numero 9 dovrebbe essere schierato al centro del tridente affiancato da Federico Chiesa e dal redivivo Moise Kean.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio U-21:

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Kean.

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Bornauw, Coobaut, De Norre; Mangala, Heyen, Schrijvers, Bastien; Lukebakio, Mbenza.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

