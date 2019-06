CALCIOMERCATO MILAN – Accontentare Marco Giampaolo con gli acquisti giusti. La missione dei dirigenti del Milan in questa estate è ben chiara e non dovrà essere presa alla leggera.

Ecco perché si sta sondando il terreno per calciatori idonei al gioco del nuovo allenatore, che pretende elementi abili a livello sia qualitativo che dinamico, ma soprattutto capaci di giocare in diversi ruoli del campo. Il centrocampo è notoriamente il reparto da rinnovare e rivoluzionare in casa Milan, e non mancano le piste di mercato accostate al club rossonero.

Calciomercato Milan, non si molla Praet: c’è la richiesta della Samp

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di missioni primarie del Milan per due centrocampisti come Dani Ceballos e Jordan Veretout, entrambi considerati perfetti per il gioco di mister Giampaolo. Ma se possibile c’è anche un altro calciatore sul taccuino dei rossoneri, al momento considerato una pista meno calda, che però corrisponde ancor di più ai bisogni tattici del nuovo allenatore rossonero.

Si tratta di Dennis Praet, centrocampista belga classe ’94 che Giampaolo conosce molto bene, avendolo allenato nelle ultime tre stagioni nella rosa della Sampdoria. L’ex Anderlecht sarebbe perfetto per il Milan che verrà, in particolare nel ruolo di mezzala sinistra, posizione nella quale Giampaolo lo ha schierato costantemente fino a qualche mese fa.

Pare che il Milan tornerà a dialogare in settimana con la Sampdoria e con il presidente Massimo Ferrero: la richiesta è superiore ai 20 milioni di euro e le pretendenti europee non mancano, l’affare può entrare nel vivo visto che il club rossonero vuole provare a regalare un numero soddisfacente di rinforzi a mister Giampaolo in tempo per l’inizio del ritiro estivo. Si prospettano giorni intriganti sull’asse Milano-Genova, con il nome di Praet che può tornare in cima alle priorità di mercato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

