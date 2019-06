News Milan: Patrick Cutrone è tornato al gol con l’Italia Under-21 e nel post-partita ha rilasciato un’intervista.

Italia-Belgio Under-21 si è conclusa con una vittoria degli azzurrini, i quali però non hanno potuto gioire visto che la qualificazione è appesa ad un filo. Bisognerà guardare gli altri risultati.

Il girone infatti è stato vinto dalla Spagna per migliore differenza reti e gli azzurrini dovranno attendere la classifica avulsa tra le migliori seconde classificate per sperare di ottenere il pass valido sia per la semifinale europea sia per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Cutrone, gol e “quasi lacrime”



Patrick Cutrone, schierato nel tridente offensivo al fianco di Chiesa e Pellegrini, è stato abile a realizzare il gol del momentaneo 2-0 con una bella girata aerea su cross proprio del talento romanista. Un colpo di testa da centravanti di spessore che Cutrone ha celebrato anche con una piccola vena polemica, mimando il gesto del silenzio come a zittire le critiche e le voci pressanti degli ultimi mesi.

Nell’immediato post-partita, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport: “Mi veniva quasi da piangere. Non ho passato un buon momento, son sincero. Tra poco minutaggio e altro… Sono contento di essere tornato a segnare, ora speriamo che la Francia faccia il suo. Non ci ricapita più un’occasione del genere, con il nostro pubblico a supportarci. Dobbiamo affidarci alle altre squadre e sperare”.

E per “poco minutaggio”, il riferimento è soprattutto alla seconda parte di stagione trascorsa con il Milan. Nel 2019 ha segnato soltanto due gol, il 12 gennaio in Coppa Italia. Poi solo un assist. L’arrivo di Krzysztof Piatek che, soprattutto nei primi mesi, segnava gol a raffica e partiva sempre da titolare, non lo ha aiutato. Adesso il futuro di Cutrone al Milan è in bilico. Vedremo la nuova dirigenza cosa deciderà.

Intanto su Instagram story Hakan Calhanoglu scrive a Cutrone: “Non ascoltare gli altri e continua a lavorare fratello”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

