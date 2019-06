Calciomercato Milan, Elliott dà l’ok per Theo Hernandez: pareggiata l’offerta del Bayer Leverkusen.

Il Milan ha deciso di fare sul serio per Theo Hernandez. Non a caso Paolo Maldini si è mosso in prima persona per incontrare il giocatore a Ibiza. La foto dell’incontro è circolata nelle scorse ore e testimonia la volontà rossonera.

Il terzino sinistro francese è un profilo che la proprietà Elliott Management Corporation gradisce. Infatti, il fondo americano ha dato l’ok per pareggiare l’offerta del Bayer Leverkusen: 20 milioni di euro. Lo rivela Sportmediaset. Il club della Bundesliga si era già accordato col Real Madrid, ma poi c’è stata l’irruzione del Milan. Maldini spera di convincere Hernandez a vestire la maglia rossonera.

Il Bayer Leverkusen mette sul piatto anche la partecipazione alla prossima Champions, mentre non si sa ancora se il Milan disputerà l’Europa League. Tuttavia, Theo è certamente rimasto colpito positivamente dall’aver avuto un colloquio con una leggenda come Maldini. Bisognerà vedere se il direttore tecnico rossonero sarà riuscito a convincere il giocatore, che trasferendosi in Germania approderebbe nello stesso campionato del fratello Lucas Hernandez, acquistato dal Bayern Monaco.

