CALCIOMERCATO MILAN – Una giornata piena di news di calciomercato, soprattutto riguardanti le cronache del Milan attuale.

Oltre all’incontro per Ozan Kabak e la presunta visita a Casa Milan con gli agenti di Gigio Donnarumma, questo lunedì di fine giugno sembra essere divenuto decisivo per stabilire il futuro di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è al momento conteso dal Milan stesso e dalla Roma, in un testa a testa davvero entusiasmante dal punto di vista delle cronache di mercato.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, sarà Veretout a scegliere il proprio futuro

Le ultime news in tal senso arrivano dal sito del giornalista ed esperto di trattative Alfredo Pedullà, che ha pubblicato poco fa gli aggiornamenti: pare che dopo tre ore circa di incontro con la Roma, alla quale ha partecipato anche il tecnico giallorosso Paulo Fonseca da poco sbarcato nella capitale, è terminato il meeting con gli agenti di Veretout. Offerta quinquennale da parte della Roma, con un bonus importante in caso di qualificazione Champions League.

Ma la vera novità è che sarà Veretout in persona a scegliere quale sarà la sua prossima squadra, come scrive proprio Pedullà: “La novità è che in tarda serata il francese arriverà in Italia, dove gli sottoporranno sia l’offerta della Roma che quella – importante – del Milan. La palla a lui, verranno valutati tutti gli aspetti. Proprio per questo motivo, in funzione dell’arrivo del francese in Italia, il summit con i rossoneri – previsto per oggi – è stato rinviato. La Fiorentina vuole soltanto cash, non accetterebbe – almeno per ora- Cutrone nell’operazione. E dalla Roma prenderebbe soltanto Karsdorp in prestito. Il Napoli? Potrebbe rientrare nel giro soltanto se si dilatassero i tempi, visto che deve piazzare Diawara. Ora è una corsa tra Roma e Milan, aspettando la decisione di Veretout”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it