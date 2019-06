CALCIOMERCATO MILAN – Uno degli obiettivi primari del Milan per il centrocampo della prossima stagione sembra essere il francese Jordan Veretout, tuttofare della Fiorentina.

Il transalpino classe ’93 ha espresso da tempo la volontà di lasciare Firenze e la nuova proprietà guidata da Rocco Commisso sembra essere pronta a accontentarlo, così da generare anche una plusvalenza di mercato. Il Milan però è in buona compagnia: anche la Roma del neo allenatore Paulo Fonseca è fortemente sulle tracce dell’ex Nantes e West Ham, che negli ultimi due anni a Firenze ha mostrato di essere calciatore completo e di alto livello.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Roma in pole per l’acquisto di Veretout

Oggi è il giorno designato come determinante per stabilire il futuro di Veretout: il suo agente Mario Giuffredi ha previsto due incontro in giornata con proprio le due società maggiormente interessate. Nel primo pomeriggio è arrivato il meeting con i dirigenti della Roma, testimoniato anche dal tweet di Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport.

Secondo il suddetto cronista l’incontro tra Roma e entourage di Veretout sarebbe andato secondo i piani ed in modo proficuo: i giallorossi hanno confermato la forte volontà di chiudere per l’acquisto del centrocampista che andrebbe numericamente a sostituire l’ex capitano De Rossi (accostato proprio a Milan e Fiorentina). La società capitolina è in pole dunque per l’acquisto del 26enne calciatore d’oltralpe e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una fumata bianca anche nelle trattative tra i club.

Incontro positivo tra la @OfficialASRoma e agente #Veretout: i giallorossi restano così favoriti per chiudere, anticipando la concorrenza @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 24 giugno 2019

Il Milan però non è ancora fuori dalla corsa: in serata è probabile che i rossoneri incontrino Giuffredi e che possano provare a rilanciare per Veretout. Difficile scavalcare la Roma, ma Paolo Maldini ci proverà. Altrimenti il ‘Diavolo’ virerà su altri obiettivi come Ceballos o Torreira per la propria mediana.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it